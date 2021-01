Mortara: finisce nel canale. Morto venticinquenne del Gambia

Un venticinquenne originario del Gambia, senza fissa dimora, è stato ritrovato senza vita ieri nelle acque di un canale che scorre in via Olevano oltre la circonvallazione di Mortara. A lanciare l'allarme è stato un uomo che stava lavorando nella zona. Sul posto sono interventi i carabinieri con il personale medico del 118 ed i vigili del fuoco che hanno recuperato il cadavere.

La vittima si trovava in un punto nel quale l'acqua è alta non più di una quarantina di centimetri. Da una prima ricognizione del corpo è stata esclusa la morte violenta. E' probabile che il giovane sia finito nel fosso a seguito di un malore o perché ubriaco, ipotes questa avvalorata dal fatto che avesse con sè aveva alcune lattine di birra. Una volta caduto nel canale, in un momento nel quale la temperatura era di diversi gradi sotto lo zero, non avrebbe avuto la forza di mettersi in salvo e la morte sarebbe sopraggiunta per assideramento.

Le esatte cause del decesso saranno comunque chiarite dall'autopsia che è stata disposta dall'autorità giudiziaria.