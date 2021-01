Malore fatale dopo il tamponamento

Si è accasciato al suolo dopo un incidente stradale, spirando qualche ora dopo. È morto così Giuseppe Angeleri, 77 anni, di Alagna. La sua Toyota Yaris è stata tamponata nel tardo pomeriggio di ieri da un furgone sulla provinciale 19 all’altezza di Dorno. Sembrava uno scontro come tanti, senza conseguenze particolari, che è però degenerato. I due sono scesi per confrontarsi. Forse è volata qualche parola di troppo. Improvvisamente l’anziano si è sentito male. Il trasporto al policlinico San Matteo di Pavia è stato inutile. L’altro contendente, secondo le ricostruzioni dei testimoni, è andato via senza prestargli assistenza e senza avvertire il 118. Pertanto, quando verrà identificato, la denuncia sarà per omissione di soccorso. I carabinieri della compagnia di Vigevano, guidati dal maggiore Paolo Banzatti, sono risaliti alla ditta intestataria del furgone, che effettua trasporti e consegne. L’individuazione del suo autista sembra questione di ore, con l'aiuto degli impianti di videosorveglianza presenti sulla provinciale. Sul corpo di Angeleri è stata disposta l'autopsia, per cercare di chiarire le cause del malore fatale.