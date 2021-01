Covid-19, in Lombardia tasso di positività al 10, 3%

Sono 2.952 a fronte di 28.462 tamponi effettuati i nuovi positivi al Covid-19 rilevati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è oggi al 10,3%. I decessi sono stati 92 mentre guariti e dimessi sono stati 2.486 più di ieri. In ospedale crescono i ricoveri che sono 3.424 (+80) dei quali 471 (-4) in terapia intensiva. La provincia di Milano conta 727 nuovi contagi (dei quali 310 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+681) e da quella di Pavia (+291).

In tutta Italia i nuovi positivi sono 20.331 con 548 decessi (erano 649 ieri) ed un tasso di positività stabile all’11,4%. Guariti e dimessi sono 20.227 mentre in ospedale restano 23.174 persone (-221) delle quali 2.571 (+183) in terapia intensiva. Ad oggi i vaccinati sono 260.948.