Gambolò, è sconosciuto al fisco: la Guardia di Finanza gli sequestra beni per 30 milioni di euro

Formalmente risiede a Montecarlo ma di fatto è domiciliato a Gambolò. E, benché considerato molto ricco, è del tutto sconosciuto al fisco. I militari della Guardia di Finanza di Bologna hanno effettuato il sequestro di beni per un valore di 30 milioni di euro ad un imprenditore lomellino. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Milano che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica di Pavia che ha segnalato il soggetto come “fiscalmente e socialmente” pericoloso in ragione di una “condotta sistematica che si autoalimenta da oltre 40 anni ”.

Tra i beni sequestrati figurano 11 immobili, di cui tre complessi con parco, piscina e autorimessa, una villa in Costa Azzurra, 38 autovetture tra cui diverse Bentley, Porsche ed auto d’epoca oltre a quote societarie e a 800 mila euro in contanti. L’uomo, negli ultimi 40 anni, ha dichiarato redditi complessivi per 150 mila euro. L’operazione, denominata “Ritorno al futuro” è il proseguimento della “Mille Miglia” che nel 2016 aveva coinvolto una quindicina di persone.