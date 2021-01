Ennesima rissa al centro d'accoglienza

Al centro di accoglienza di Villareale è andata in scena l'ennesima lite. Anche questa volta sono dovuti intervenire i carabinieri per calmare gli animi, insieme alla Croce Rossa. Tutto è scoppiato intorno alle 18,30 di mercoledì 13 gennaio. Secondo le prime ricostruzioni la situazione di insofferenza si sarebbe generata dopo un guasto al riscaldamento della struttura, gestita dalla cooperativa Omnibus, situata negli spazi dell'ex ristorante "L'Angolo perduto". Poi due donne di origine africana, ospiti del centro, si sarebbero azzuffate. Una di loro è in stato di gravidanza. «La gente - è il commento del sindaco di Cassolnovo, Luigi Parolo - è stufa di questi continui litigi, che spesso costringono le forze dell'ordine a recarsi sul posto. Ammiro la pazienza delle operatrici del centro ma, francamente, capisco i residenti che non ne possono più».