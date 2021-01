Castelnovetto, addio a Carlo Comello: documentò l'ultima carica della cavalleria dell'esercito italiano

Se ne è andato a 101 anni, sconfitto dal Covid-19, Carlo Comello, ex-agricoltore di Castelnovetto e testimone oculare dell'ultima carica della Cavalleria dell'esercito italiano durante la campagna di Russia. Ospite della casa di riposo del centro lomellino dove era nato, era stato trasferito a Stradella. Le sue condizioni, nonostante l'età avanzata, sembravano essere migliorare, poi il repentino peggioramento e la morte.

Comello era in forza al 3° reggimento artiglieria Celere quel 24 agosto del 1942 quando a Izbuscenskij, poco lontano dal Don, la Cavalleria italiana caricò per l'ultima volta. Quattro squadroni del reggimento Savoia Cavalleria, 700 uomini in tutto, si lanciarono al galoppo e dispersero 2.500 fantari siberiani armati di tutto punto. Una carneficina durata oltre sei ore, con 300 morti tre le file dei russi e 33 caduti italiani, che documentò con la sua macchina fotografica Zenith Luxus a soffietto.

Quegli scatti erano stati conservato gelosamente sino al 2007 quando li aveva ceduti ad un negozio di fotografia per allestire la vetrina richiamando l'attenzione degli esperti.