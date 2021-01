Vigevano: vandalizzato il defibrillatore davanti al Cagnoni

L'episodio è stato scoperto questa mattina, quando i tecnici - che avevano prelevato lo strumento alcuni giorni fa per interventi di manutenzione periodica - si sono presentati per ricollocare il defibrillatore nella teca.

Questa è stata distrutta. Non solo. I vandali hanno tagliato i cavi della corrente, smantellato il combinatore telefonico che consente di far scattare l'allarme al 118 ed a remoto di controllare lo stato di funzionamento del defibrillatore stesso, e distrutto l'impianto di refrigerazione-riscaldamento che consente di mantenere all'interno della teca una temperatura ottimale per la strumentazione.

I danni, come detto, sono ingenti. La postazione, installata in memoria di Lele Levati, è fuori uso.