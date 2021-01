Tromello, a fuoco l'auto dell'assessore

Brucia la Smart di Riccardo Marchesini, assessore allo sport del Comune di Tromello celebre anche per i suoi trionfi in canoa. La sinistra scoperta è avvenuta nella mattinata di martedì. Non si esclude l'ipotesi dell'incendio doloso, in una nottata dove la temperatura è scesa sotto lo zero. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Garlasco per i rilievi. L'assessore, comprensibilmente scosso, si è recato subito nella caserma dei carabinieri, che hanno fatto partire un'indagine. La vettura è andata completamente distrutta.