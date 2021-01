Un uomo di 74 anni è stato soccorso poco prima delle 16.30 di oggi in viale Manzoni a causa di una caduta dal motorino avvenuta per ragioni ancora al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti sul posto per i rilievi.

Il pensionato è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano da una ambulanza della Croce Rossa.