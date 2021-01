Stavano danneggiando la recinzione di un’abitazione privata in via Borgonuovo, a Robbio, probabilmente con l’intenzione poi di entrare per compiere un furto. Ma il proprietario di casa li ha visti in azione dalla finestra.

I due malviventi sono quindi fuggiti a mani vuote. Sull’episodio, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.