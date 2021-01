Mortara, contenuti osceni nella videoconferenza della Croce Rossa

I “disturbatori del web” interrompono anche la videoconferenza della Croce Rossa Italiana del comitato di Mortara. Nella serata di martedì 26 gennaio, mentre venivano presentati online i nuovi corsi per diventare volontari. «Alcuni individui - è la loro testimonianza - si sono distinti per la divulgazione di contenuti osceni e non pertinenti. Purtroppo, i suddetti malintenzionati sono sfuggiti dal nostro controllo. Speriamo che questa cosa spiacevole non abbia danneggiato il pensiero pubblico nei nostri riguardi. Ci sentiamo feriti per l’oltraggio subito all’emblema di Croce Rossa Italiana. Tuttavia abbiamo tempestivamente provveduto alla denuncia dell’accaduto presso le forze dell’ordine di competenza». L'episodio è analogo a quanto accaduto per due volte agli open day della scuola elementare Marazzani di Vigevano, anch'essi organizzati a distanza. I membri della Croce Rossa mortarese non si sono persi d'animo e, poco dopo, hanno pubblicato un nuovo filmato sulla propria pagina Facebook che illustrava le attività.