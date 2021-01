Sorpresi a spacciare, fuggono in auto: denunciati 2 magrebini

I carabinieri della Stazione di Casteggio, impegnati nella tarda serata in un servizio perlustrativo, hanno notato un'auto con a bordo due individui che stavano spacciando. Intimato l'alt, i due sospettati hanno tentato di fuggire per sottrarsi al controllo. Rincorsi dalla pattuglia, a un certo punto hanno abbandonato il veicolo scappando a piedi.

Grazie all'ausilio di altre pattuglie delle Stazioni di Broni e Santa Giuletta, i fuggitivi sono poi stati raggiunti e fermati in località Chioda. I due – entrambi magrebini, di 30 anni, irregolari sul territorio italiano – sono stati trovati con una dose di cocaina, 200 euro in contanti e 5 telefoni cellulari. Durante la perquisizione, i militari hanno inoltre recuperato dei biglietti con appunti riguardanti la cessione di droga. Sono stati entrambi denunciati, in stato di libertà, per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.