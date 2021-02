Dorno, incidente sulla provinciale: morto un uomo di 77 anni

Un uomo di 77 anni residente a Dorno è morto questa mattina poco prima delle 10.30 a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 19. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale. La sua Fiat Panda si è scontrata con un mezzo pesante e per lui non c'è stato scampo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Pavia.