Sfonda la vetrina del negozio: ad attenderlo ci sono i carabinieri

I carabinieri lo hanno sorpreso nelle prime ore della mattina mentre sfondava una vetrina laterale di un negozio di frutta e verdura, a Voghera. I militari, che avevano notato l’individuo aggirarsi con fare sospetto nei pressi dell'esercizio commerciale, hanno fermato il malvivente all’interno: con in mano una torcia, era alla ricerca del registratore di cassa.

L’uomo, un 30enne vogherese con problemi di tossicodipendenza, ha alle spalle diversi precedenti; era rimasto coinvolto anche nell’inchiesta per i furti che si erano verificati tra dicembre e gennaio in altri esercizi commerciali, dove erano state spaccate le vetrate dei negozi con dei tombini. Al termine delle formalità, è stato denunciato, in stato di libertà, per tentato furto aggravato.