Tentano di rapinare un tredicenne: denunciati due minori di 15 e 16 anni

Prima lo hanno avvicinato, chiedendogli insistentemente soldi. Poi lo hanno afferrato per un braccio, strattonandolo, per cercare di sottrargli portafogli, giubbotto e felpa. Il tentativo di rapina, avvenuto nel pomeriggio di ieri (sabato) in corso Strada Nuova a Pavia, è fallito solo grazie all’intervento di un passante, che ha allertato le forze dell’ordine. La vittima è un tredicenne, e sono minori anche i due autori del reato, che hanno rispettivamente 15 e 16 anni.

Grazie a una particolareggiata descrizione dei due giovani, il personale della polizia di Stato è riuscito a individuarli poco dopo, all’altezza dell’incrocio con corso Garibaldi. Entrambi privi di documenti, sono stati portati presso gli uffici per l’identificazione; la vittima li ha poi riconosciuti come gli autori della tentata rapina. Entrambi sono stati denunciati, ed è stata informata la Procura presso il Tribunale per i minorenni.