Omicidio Incarbone: domani mattina l'interrogatorio di garanzia

E' fissato per domani mattina alle 10 l'interrogatorio di garanzia per Michael Mangano, 31 anni e Gianluca Iacullo, 44 anni, i due indiziati dell'omicidio e della distruzione del corpo di Filippo Incarbone, l'autotrasportatore pugliese residente a Vigevano, del quale non si avevano più notizie dall'inizio di gennaio.

Intanto, in attesa del sopralluogo dei carabinieri del Ris nella casa della Buccella dove sarebbe avvenuto l'omicidio, in programma martedì, i vigili del fuoco hanno proseguito anche oggi le ricerche del corpo nelle acque del Ticino, con l'ausilio di droni e dei sommozzatori. L'esito delle operazioni, che si sono conclude da poco, è stato negativo.