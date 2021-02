Omicidio Incarbone: il Gip si pronuncerà domani

Si pronuncerà domani il Gip di Pavia Luisella Perulli nei confronti di Michael Mangano, 31 anni e Gianluca Iacullo, 44 anni, i due uomini accusati dell'omicidio e della distruzione del cadavere di Filippo Incarbone, l'autotrasportatore di 49 anni scomparso all'inizio di gennaio, ucciso con una mazzetta da muratore e gettato nel Ticino. Questa mattina si sono svolti gli interrogatori di garanzia e Mangano, che davanti al pm si era avvalso della facoltà di non rispondere, ha fornito la sua versione sull'accaduto. Ha ammesso che Incarbone sia stato malmenato ma non con l'intenzione di ucciderlo. Il suo corpo esanime sarebbe stato trovato in un secondo momento e si sarebbe deciso di liberarsene gettandolo nel fiume. Iacullo invece, assisito dall'avvocato Sabina Cabula, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Intanto oggi sono proseguite le ricerche dei vigili del fuoco nella zona del Ramo delle Streghe alla ricerca del cadavere. L'esito è stato ancora una volta negativo. Martedì la casa della Buccella dove è avvenuto l'omicidio sarà esaminata dai carabinieri del Ris di Parma.