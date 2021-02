Omicidio Incarbone: è suo il corpo ritrovato nelle acque del Ticino

E' di Filippo Incarbone, l'autotrasportatore di 49 anni scomparso da inizio gennaio, il corpo ritrovato oggi intorno alle 13 dai sommozzatori dei vigili del fuoco nella zona dell'Ayala, circa sette chilometri più a valle rispetto al punto nel quale era stato gettato nelle acque del Ticino, nella zona della Buccella. Era incagliato sotto al tronco di un albero. Il corpo era parzialmente saponificato e riconoscibile, in tasca aveva ancora i documenti.

La salma è stata trasferita all'Istituto di medicina legale di Pavia, dove sarà sottoposta ad autopsia e all'esame del Dna. Intanto nella giornata di oggi i carabinieri del Ris di Parma hanno completato i rilievi nella casa di via Buccella dove l'uomo è stato ucciso. Per il suo omicidio sono attualmente in carcere Micheal Mangano, 31 anni e Gianluca Iacullo, 44 anni.