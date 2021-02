Vigevano, ha un coltello lungo 32 centimetri: pregiudicato denunciato

Gli agenti della polizia locale di Vigevano lo hanno controllato martedì sera in piazza Ducale poco dopo le 19.30 dopo aver ricevuto la segnalazione di un alterco tra un gruppo di ragazzi ed un uomo di mezza età. Giunti sul posto hanno accertato che l'individuo, C.M., 55 anni, pluripregiudicato, tornato in libertà da non molto dopo una lunga detenzione, aveva avuto una discussione con alcuni ragazzi e, dopo essersi allontanato verso via Buozzi, era tornato sui suoi passi lasciando intendere di essere armato di voler risolvere a modo suo la questione.

Perquisito è stato trovato in possesso di un coltello da macellaio lungo 32 centimetri con la lama di 20. Per questo è stato denunciato a piede libero. Gli agenti del comando di via San Giacomo lo hanno inoltre segnalato per aver violato gli obblighi legati al regime di sorveglianza di pubblica sicurezza al quale è sottoposto.