Gambolò, scontro tra due auto in via Lomellina

Potrebbe esserci una mancata precedenza all’origine dell’incidente avvenuto questa mattina (sabato) intorno alle 12,25 in via Lomellina, a Gambolò,. L’esatta dinamica sarà però ricostruita nelle prossime ore dagli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi di legge. Due le auto coinvolte: una Volkswagen Polo e una Volvo station wagon.

Sul posto sono arrivate due ambulanze della Croce Rossa; nessuna delle tre persone coinvolte avrebbe riportato ferite gravi.