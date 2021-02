Gambolò, schianto sulla provinciale: gravissimi due ragazzi

Sette persone sono rimaste coinvolte in un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la provinciale 183 in territorio di Gambolò. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto operata dagli agenti della polizia stradale di Pavia, un’auto con a bordo cinque ragazzi si è scontrata con un Suv, con a bordo due persone, che sarebbe stato in fase di svolta con a bordo due persone e che dopo l'urto è finita contro il guard-rail..

Ad avere la peggio sono stati due ragazzi: un ventiduenne di Gambolò è stato trasferito in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano e nel pomeriggio si stava valutando l’avvio della procedura di osservazione per l’espianto degli organi ed un diciassettenne di Vigevano trasportato in condizioni molto gravi al policlinico di Pavia. Entrambi sono stati trasferiti con l’elisoccorso.. Per estrarre i feriti dalle auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno utilizzato le cesoie ed il divaricatore. Una terza persona è stata ricoverata in codice rosso e gli altri in codice giallo. Nel corso delle operazioni è rimasto ferito anche un soccorritore.