Abbiategrasso, in manette una banda di ladri

Sono ritenuti gli autori di almeno cinque furti in abitazione ed una rapina impropria, avvenuti nella zona limitrofa ad Abbiategrasso tra dicembre e febbraio. I carabinieri di Abbiategrasso hanno fermato lo scorso 24 febbraio quattro albanesi ai quali sono stati contestati furti in abitazione con l'utilizzo di auto di grossa cilindrata con targhe clonate.

Il gruppo, secondo le risultanze investigative, gravitava su Bareggio dove si incontrava in un locale per pianificare i colpi. Seguivano dei rapidi sopralluoghi e nelle notte, con due auto collegate via radio, passavano all'azione entrando nelle case scassinando porte e finestre. Il fermo ha impedito a due degli indiziati di fuggire all'estero, eventualità che i carabinieri ritenevano fondata alla luce di alcune intercettazioni. La refurtiva, dal valore non quantificato, comprende oro e gioielli, effetti personali, due tablet ed uno smartphone.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari i carabinieri hanno sequestrato quattro auto con targhe straniere in qualche caso clonate, 22.760 euro, ma anche dollari, sterline, franchi svizzeri e lei rumeni oltre a numerosi attrezzi da scasso.

Tre dei quattro fermati sono stati trasferiti al carcere milanese di San Vittore; per il quarto, che è incensurato, c'è l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.