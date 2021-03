Vigevano, la marijuana è nascosta nel calzino: diciannovenne arrestato

In un calzino nascondeva tre involucri di carta stagnola contenenti complessivamente 11 grammi di marijuana. E altri 32 i carabinieri di Vigevano li hanno ritrovati nella sua abitazione insieme al materiale occorrente per il confezionamento, ad un bilancino di precisione e a 535 euro in contanti. A finire nei guai è stato G.A., 19 anni, pregiudicato vigevanese, arrestato ieri pomeriggio per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Il giovane era stato controllato a bordo dell'auto condotta da amico che i militari avevano fermato per un controllo in via De Amicis. Espletate le formalità il diciannovenne è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.