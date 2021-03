Hashish e cocaina: segnalati come consumatori due quarantenni

Un 44enne egiziano domiciliato a Vigevano e un 47enne di Mortara sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti durante un controllo stradale effettuato ieri (venerdì) dai carabinieri della Compagnia di Vigevano nei territori comunali di Gropello Cairoli e Garlasco, nell’ambito di un servizio "ad alto impatto" per verificare il rispetto delle misure anti-Covid in vigore.

I due uomini sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori. Al 44enne è stato sequestrato un grammo di hashish, al 47enne lo stesso quantitativo di cocaina; la droga, al termine degli accertamenti, è stata sequestrata.