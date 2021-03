In Lombardia 5658 nuovi casi: ricoveri in crescita

Sono 23641 i nuovi contagi da Covid-19 accertati in Italia (tasso di positività al 6,6%, ieri 6,3%), dove ci sono stati 307 decessi nelle ultime 24 ore, 99578 dall’inizio della pandemia. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva, con 46 in più rispetto a ieri, e anche negli altri reparti.

In Lombardia sono 5658 i nuovi casi, a fronte di 58505 tamponi processati nell’ultimo giorno. Il tasso di positività è in leggera crescita al 9,6%; ieri era al 9,1%. In provincia di Pavia sono stati riscontrati 366 nuovi positivi. Aumenta il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, dove ci sono 565 pazienti (+22); negli altri reparti sono 4934 (+130). In Regione, i decessi per Covid nelle ultime 24 ore sono stati 67 (ieri 61), dall’inizio della pandemia 28705.