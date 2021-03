Vigevano, abbandonano una Ferrari in un cortile privato

Hanno parcheggiato la supercar – una Ferrari 488 spider del 2017 – nel cortile di una ditta di corso Novara. La giovane coppia, a braccetto e con atteggiamento spensierato, ha poi attraversato la strada, dirigendosi verso il supermercato. È successo tra le 17,30 e le 18 di ieri (venerdì). Nulla di apparentemente strano, se non fosse che quando nel tardo pomeriggio è stato chiuso il cancello dell’azienda, il bolide si trovava ancora lì. Allarmati, i responsabili della ditta hanno contatto le forze dell’ordine, e sono intervenuti prima i carabinieri e poi la polizia locale.

Dagli accertamenti effettuati nelle ultime ore, non risulterebbero denunce di furto associate al veicolo. La Ferrari sarebbe infatti intestata a una finanziaria con sede a Roma. Questa mattina (sabato) gli agenti della polizia locale di Vigevano hanno effettuato un sopralluogo, acquisendo anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza, e in queste ore stanno portando avanti le verifiche per risalire ai proprietari. Nel caso in cui nessuno si dovesse presentare a ritirare l’auto, occorrerà procedere con la sua rimozione. Operazione, però, per nulla semplice, che dovrà essere effettuata da un carroattrezzi specializzato per il trasporto di supersportive.