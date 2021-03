Spaccio nelle campagne: arrestato 29enne dopo inseguimento a piedi

Al termine di un inseguimento a piedi nei campi vicino a Bascapè, ieri pomeriggio (mercoledì) i carabinieri della Stazione di Landriano hanno bloccato e arrestato in flagranza di reato un 29enne marocchino con precedenti, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio nelle aree di campagna, hanno recuperato 69 grammi di eroina, circa 100 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e diversi strumenti per il taglio e il confezionamento della droga. Sequestrati 105 euro in contanti, denaro ritenuto provento dell'attività di spaccio. Nel corso dei controlli, sono stati segnalati come consumatori di sostanze stupefacenti un 35enne di Sant’Angelo Lodigiano, trovato in possesso di 0,3 grammi di cocaina e altrettanti di hashish, e un 30enne di Lodi fermato con 1,6 grammi di eroina.