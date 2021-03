Vaccinazioni anti-Covid: Ats Pavia ha già sospeso la somministrazione di AstraZeneca

Anche Ats Pavia ha immediatamente sospeso la somministrazione del vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca. Sono stati informati dell’immediata sospensione tutti i punti vaccinali che avevano in corso e hanno in corso la programmazione di tali vaccini. La sospensione è stata condivisa anche con gli operatori privati.

«In ottemperanza alle indicazioni dell'Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco – aveva detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti - ho dato disposizione al direttore generale dell'assessorato regionale al Welfare di sospendere, con assoluta tempestività, la somministrazione del vaccino anti-covid AstraZeneca su tutto il territorio regionale in attesa di ulteriori determinazioni da parte degli organi competenti».

Sono state avviate tutte le modalità di comunicazione ai cittadini già convocati per la seduta di vaccinazione. Per quanto riguarda la gestione degli slot già prenotati, Ats ha provveduto a disdire al momento, tramite sms, tutti gli appuntamenti in calendario con AstraZeneca in programma dalle ore 18 di oggi fino al 18 marzo, compresi quelli gestiti dalla Rete Regionale di Prenotazione. Si tratta di circa 33 mila utenti.

Prosegue invece regolarmente la campagna vaccinale over 80 con vaccino Pfizer. I cittadini possono monitorare la pagina del portale di Regione Lombardia dedicata alle vaccinazioni anti Covid-19: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid

Le categorie interessate dalla sospensione sono le seguenti: insegnanti, Rsd, residenzialità psichiatrica, assistenza domiciliare e loro operatori, centri diurni (rsa), farmacisti, Confprofessioni (dentisti, ecc.); sanità militare e personale da usare nelle fasi successive (GdF, VVFF…); ambulatori accreditati e altri medici liberi professionisti; informatori scientifici del farmaco/ altri operatori

Per maggiori informazioni www.ats-pavia.it