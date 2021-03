Vigevano, spaccata all'Esselunga: rubato il Bancomat. Ma era vuoto

Hanno rubato una ruspa da una azienda edile della zona esterna di via Santa Maria e con quella hanno abbattuto le porte dell'ingresso principale del supermercato Esselunga di Santa Maria. L'obiettivo era lo sportello Bancomat che si trova poco oltre. Sull'episodio, avvenuto all'alba di oggi, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Vigevano.

I militari del maggiore Paolo Banzatti hanno ritrovato poco dopo la ruspa utilizzata per la spaccata, su indicazione del personale della vigilanza privata Civis arrivato sul posto e che l'aveva vista allontanarsi: era abbandonata con il motore ancora acceso, in un canale irriguo della zona. Rinvenuto anche l'autocarro, rubato nella notte ad un uomo di 76 anni di Borgo San Siro, sul quale i malviventi avevano caricato lo sportello automatico che è stato forzato. Purtroppo per i ladri la colonnina Bancomat non era operativa ed era dunque priva di denaro. I danni subìti dalla struttura del supermercato sono invece molto ingenti.