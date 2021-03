Covid-19: in Lombardia tasso di positività all'8,3%

Sono 5.077, a fronte di 60.804 tamponi (40.139 molecolari e 20.665 antigenici) i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, con il tasso di positività che si attesta all'8,3%. I decessi sono stati 100 per un totale di 30.285 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 2.400 più di ieri mentre in ospedale restano 7.111 ricoverati ordinari (-21) e 848 (+3) in terapia intensiva.

La provincia di Milano fa registrate un incremento di 1.460 casi in un giorno, seguita da quella di Brescia (+696) e da quella di Monza e Brianza (+548). In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 262.