Vigevano, lo prende a sprangate e poi gli spara, mancandolo: pregiudicato in manette

Lesioni aggravate, minacce aggravate, detenzione e porto illegale di armi e violazione della sorveglianza di pubblica sicurezza. Sono le accuse che, nel pomeriggio di ieri, hanno portato gli agenti del commissariato di Vigevano ad arrestare V.A., 56 anni, pluripregiudicato residente in città, individuato come l’autore di un aggressione ai danni di un egiziano di 29 anni avvenuta venerdì scorso in strada San Marco. Secondo le risultanze investigative degli agenti del vice-questore Rossana Bozzi, l’uomo aveva raggiunto in motorino la zona adiacente l’abitazione dell’extracomunitario con un complice non ancora identificato, e lo aveva aggredito colpendolo alla testa con una spranga e poi lo aveva inseguito sino dentro il cortile, esplodendo contro di lui due colpi di pistola che lo avevano mancato. La vittima aveva riportato una ferita lacero-contusa alla testa giudicata guaribile in 7 giorni.

All’uomo gli agenti del commissariato sono arrivati all’uomo analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e ritrovando quella sera stessa nella sua abitazione un casco identico a quello individuato nei filmati. La successiva ricognizione fotografica, lo sparatore aveva agito a volto scoperto, ha permesso di identificarlo senza dubbi. Dopo la notifica dell’ordine di custodia cautelare l’uomo è stato accompagnato in carcere a Pavia.