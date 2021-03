Vigevano, scontro auto-scooter: muore un centauro

Un motociclista è morto nel primo pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto in viale Industria in prossimità del distributore della Tamoil. Uno scooter che proveniva da Mortara diretto verso Milano si è scontrato con un Fiat Doblò che proveniva dalla direzione opposta. Il motociclista: Ahmed Amine Chhaiti, 24 anni, residente a Vigevano in via Raffaello, è morto sul colpo.

Sul posto, con i soccorritori, è intervenuta una pattuglia della polizia locale per i rilievi. Da una prima ricostruzione lo scooter in fase di sorpasso ha urtato lo specchietto di una Mercedes che stava procedendo nel suo stesso senso di marcia ed è stato sbalzato dalla sella ed è stato poi travolto da un Fiat Doblò che stava procedendo in direzione contraria.