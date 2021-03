Vigevano, incendio in una palazzina di via Foscolo: al lavoro i vigili del fuoco

Almeno quattro squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro dalla tarda serata per un incendio che ha interessato una palazzina di otto piani in via Foscolo al civico 8B. Dai primi rilievi sembra che le fiamme si siano sviluppate in una cantina per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze che hanno provveduto al trasporto di nove persone al Pronto soccorso tutte con conseguenze non gravi.

Certo invece il fatto che diverse famiglie, almeno una trentina di persone, saranno costrette a trascorrere questa notte altrove. Lo stabile è stato infatti dichiarato inagibile. Tutte hanno trovato già una collocazione. Sul posto sono arrivati per un sopralluogo anche il sindaco Andrea Ceffa ed il vice Antonello Galiani. In via Foscolo sono intervenute anche le pattuglie dei carabinieri, della polizia di Stato e della polizia locale. L'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso.