Covid-19: in Lombardia tasso di positività al 7,3%

Sono 3.271, a fronte di 44.289 tamponi effettuati (23.728 molecolari e 20.561 antigenici) i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 7,3%. I decessi sono stati 85 per un totale di 30.635 dall'inizio della pandemia, mentre guariti e dimessi sono 2.469 più di ieri. Negli ospedali restano 7.109 degenti ordinari (+115) e 862 (-8) in terapia intensiva. La provincia di Milano è quella con l'incremento maggiore (+897), seguita da quella di Brescia (+431) e da quella di Como (+368). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 95.

In tutto il Paese i nuovi casi di Covid-19 sono 16.017 con il tasso di positività che scende al 5,3%. I decessi sono stati 529 (ieri sono stati 417) mentre guariti e dimessi sono 18.687. In ospedale i ricoveri ordinari sono 29.231 (+68) mentre in terapia intensiva i degenti sono 3.716 (-5).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 6.690.773 persone (l'11,22% della popolazione) e la seconda dose 3.068.346 (il 5,14% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono oggi 490.855.