Vigevano, anziano ruba al market: i carabinieri gli pagano la spesa

In situazione di estrema indigenza ha sottratto alcuni generi alimentari dagli scaffali del supermercato Tigros di corso Novara. Protagonista dell'episodio, avvenuto ieri mattina, è stato un pensionato vigevanese di 75 anni, che si era impadronito di generi di prima necessità.

Quando i carabinieri, che sono intervenuti per identificarlo, hanno constatato lo stato di disagio economico che l'uomo, che vive con una piccola pensione, deve affrontare, hanno deciso di pagargli personalmente la spesa per assicurargli il sostentamento per i prossimi giorni. Il responsabile del supermercato si è riservato di presentare querela nei suoi confronti.