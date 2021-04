Vino adulterato, «L'Europa chieda la restituzione dei fondi erogati»

«Non possiamo permettere che il lavoro di onesti produttori di eccellenze vitivinicole come i vini dell’Oltrepò venga nuovamente intaccato dall’ennesimo scandalo. Per questo - afferma l'europarlamentare - ho chiesto attraverso un’interrogazione parlamentare che la Commissione europea si costituisca parte civile e chieda al Consiglio d’amministrazione, qualora questa truffa sia accertata, la restituzione dei finanziamenti europei assegnati durante il loro mandato».

«Una vicenda - conclude Ciocca - su cui deve essere fatta chiarezza non solo a livello regionale, ma anche europeo perché i responsabili vengano individuati e paghino per il danno di immagine arrecato al territorio e per non aver saputo vigilare a dovere».

L'indagine parte da un esposto depositato da una azienda che opera nel settore della grande distribuzione a seguito delle analisi, effettuate a campione dall'Unione Italiana Vini, che hanno evidenziato la presenza di diglicerina ciclica, una sostanza adulterante che ha causato il ritiro dell'articolo dalla filiera di vendita e la sua restituzione al fornitore.