La solidarietà dei vigevanesi alla famiglia di Incarbone

Oggi (mercoledì) il fratello di Filippo Incarbone – il 49enne assassinato agli inizi di gennaio e poi gettato nel Ticino nella zona del Ramo delle Streghe, alla Buccella – è arrivato a Vigevano dalla Puglia per ringraziare Giampiero Veronese, titolare del negozio di fiori di corso Genova, che aveva dato il via a una raccolta fondi per contribuire a pagare le spese dei funerali. I vigevanesi che hanno risposto all’appello sono stati moltissimi. Nel video, gli interventi del signor Veronese e di Sandro Incarbone, fratello di Filippo.