Mortara, la protesta degli ambulanti

Protesta questa mattina degli ambulanti al mercato settimanale di Mortara;: si tratta in particolare di quegli esercenti che vendono generi non alimenti e che, a causa delle restrizioni imposte dalle misure di contenimento del Covid-19, sono completamente fermi. La loro richiesta è quella di poter lavorare, in piena sicurezza, anche nella zona rossa.

Una delegazione ha incontrato il sindaco Marco Facchinotti e l'assessore al commercio Gigi Granelli.