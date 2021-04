Parona, operaio ferito: trasferito al Niguarda con l'elisoccorso

Un operaio di 30 anni è rimasto ferito questo pomeriggio in un infortunio sul lavoro avvenuto all'interno della Sicam di strada Marziana a Parona. Per cause che sono ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi, l'uomo ha subìto lo schiacciamento di una gamba causato dalla caduta di alcuni tubi in ferro con conseguente frattura del femore. Sul posto, con il personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco ed una ambulanza della Croce Garlaschese.

In considerazione delle condizioni del ferito i medici ne hanno disposto il trasferimento con l'elisoccorso di Milano al Pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano dove l'uomo è stato ricoverato in codice giallo.