Pavia: le squadre dei vigili del fuoco di Mortara, Garlasco e Robbio impegnate per un incendio in via Rismondo

I vigili del fuoco di Mortara, Garlasco e Robbio sono stati impegnati da questa notte nelle operazione di spegnimento di un incendio che si è sviluppato in via Rismondo a Pavia. Le fiamme hanno interessato un capannone di materiale legnoso lungo 120 metri.

Data l'ampiezza del rogo sono intervenute sul posto cinque squadre. Le operazioni di spegnimento di sono protratte per tutta la notte e questa mattina e si sta procedendo ore alla messa in sicurezza dell'area. I danni sono molto ingenti; il capannone è andato completamente distrutto. Non ci sono state persone coinvolte.