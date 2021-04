Mortara: «Sono una badante, cerco lavoro». Invece le ruba la carta Bancomat

Si è presentata alla porta di casa di una pensionata mortarese di 89 anni spacciandosi per badante in cerca di lavoro. Con questo pretesto la truffatrice è riuscita ad entrare nell'appartamento e lì, approfittando di un momento di distrazione dell'anziana, le ha sottratto la tessera Bancomat con il codice Pin ed una collana in oro. Poi con una scusa se ne è andata.

Gli accertamenti effettuati successivamente sul suo conto corrente hanno evidenziato un ammanco di 3.700 euro. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.