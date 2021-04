Hanno sottratto circa 40 metri di cavi elettrici in rame dall’impianto antincendio di una ditta di Mezzana Bigli. Il ladri sarebbero entrati in azione in pieno giorno. Il furto è stato denunciato dal direttore dell’azienda giovedì; sull’episodio sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della Stazione di Pieve del Cairo. L'ammontare dei danni non è ancora stato quantificato.