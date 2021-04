Breme, scontro all'incrocio: ferite due donne

Due donne sono rimaste ferite questa mattina in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 8.30 lungo la provinciale che da Sartirana conduce a Candia, in territorio di Breme. Per cause al vaglio degli agenti della polizia stradale di Vigevano intervenuti per i rilievi, e forse addebitabili ad una mancata precedenza, si sono scontrati due veicoli.

Una donna di 55 anni è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Alessandria mentre una donna di 29 anni è stata trasportata da una ambulanza della Croce Rossa di Mede al policlicnico di Pavia. Entrambe sono state ricoverate in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Robbio. La circolazione è rimasta bloccata per circa un'ora per consentire le operazioni di soccorso e di rilievo del sinistro.