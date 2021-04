Vigevano, scontro tra auto in corso Genova: una si ribalta

Due persone sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 7.40 in corso Genova. Due auto si sono scontrate ed una di esse si è ribaltata. Per fortuna gli airbag si sono attivati evitando gravi conseguenze per le persone coinvolte tanto che, nonostante l'intervento di una ambulanza della Croce Azzurra, nessuno ha avuto necessità di essere trasportato in ospedale.

Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora.