Castello d'Agogna, malore al volante: muore un ottantaduenne

Un uomo di 82 anni è morto oggi pomeriggio intorno alle 15.30 in un incidente stradale avvenuto lungo la ex-statale 494 in territorio di Castello d'Agogna. Secondo una prima ricostruzione il pensionato ha accusato un malore improvviso: la sua Ford Fiesta è uscita di strada percorrendo una cinquantina di metri in un campo e poi è “planata” in un canale irriguo.

Quando sul posto sono arrivati i soccorritori aveva già cessato di vivere. La donna di 69 anni che viaggiava con lui è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Alessandria. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia stradale insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco di Vigevano e Mortara.