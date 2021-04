Vigevano, abbandono di rifiuti: scattano altre dieci sanzioni

Addirittura - lo hanno spiegato questa mattina in conferenza stampa gli assessori Daniele Semplici (ambiente) e Nicola Scardillo (polizia locale) - i furbi del rudo sono tornati alla Cascina Cavalli, ripulita mercoledì della scorsa settimana e “blindata” nell’accesso da due barriere che non permettono l’ingresso dei mezzi. Domenica un vigevanese è arrivato con la sua vettura e, trovando la strada interclusa, ha scaricato nel campo adiacente. Peccato che le foto-trappole non erano state rimosse...

L'amministrazione, sempre questa mattina, ha annunciato che oltre alle sanzioni (250 euro, «è questa la somma che prevede la legge per chi abbandona rifiuti», hanno detto i due assessori) si chiederà un'indagine anche da parte della Procura. In alcuni casi, è stato accertato, non si tratta solo di occasionali, ma persone che a più riprese hanno creato delle discariche abusive nelle campagne della città.