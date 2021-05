Covid-19: tasso di positività all'1,7%, il più basso da gennaio

Sono 4.452 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 262.864 tamponi effettuati per un tasso di positività dell'1,7%, il più basso dall'inserimento nel calcolo anche dei test rapidi, avvenuto a gennaio. I decessi sono stati 201 per un totale di 124.497 vittime dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 11.831 nelle ultime 24 ore mentre in ospedale i ricoveri ordinari sono 11.539 (-485) e quelli in terapia intensiva 1.689 (-65).

In Lombardia i nuovi positivi sono 598 con 31 decessi. In ospedale calano i ricoveri ordinari, che sono 1.992 (-36) e quelli in terapia intensiva (353: -18).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 19.153.355 persone (il 32,11% della popolazione) e la seconda 8.921.028 persone (il 14,96% della popolazioni) di cui 268.231 (lo 0,45% della popolazione) con una unica dose. In Lombardia i vaccinati sono 1.407.913.