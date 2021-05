Covid-19: tasso di positività all'1,6%, il più basso del 2021

Sono 4.717 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività che scende all’1,6%, il valore più basso del 2021. I decessi sono stati 125, mentre i guariti sono 12.633. Si allenta la pressione sugli ospedali: i ricoveri ordinari sono 9.488 (-437), quelli in terapia intensiva 1.430 (-39).

In Lombardia sono 828 i nuovi casi di contagio con il tasso di positività all’1,7%. I decessi sono stati 13 mentre guariti e dimessi sono 1.620. Calano sia i ricoveri ordinari (q.566, -96) che quelli in terapia intensiva (298, -10). Milano resta la provincia con il maggior numero di contagi (+226), seguita da Varese 8+108) e da Bergamo e Brescia (+77). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 38.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 20.301.869 persone (il 34,04% della popolazione), mentre la seconda dose è stata somministrata a 9.856.159 persone (il 16,53% della popolazione) di cui 345.537 (lo 0,56%) con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 1. 636.862.