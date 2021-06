Robbio, la Procura indaga sulla morte dell'anziano caduto dalla finestra

La Procura della Repubblica di Pavia ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio colposo in ordine alla morte di Giuseppe Carluccio, 91 anni, il pensionato deceduto lo scorso 4 maggio a seguito di una caduta dalla finestra del piano rialzato della casa di riposo Galtrucco di Robbio. Ne danno notizia gli avvocati Umberto Battaglia e Claudio Busi che assistono la figlia dell'anziano. L'autorità giudiziaria ha anche disposto l'autopsia sul corpo della vittima in un primo momento non ritenuta necessaria.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto il pensionato avrebbe tentato di calarsi utilizzando un tubo di gomma, riportando la frattura del bacino e altre lesioni poi risultate fatali. «Le indagini in corso - spiegano i legali - serviranno ad accertare sia l'evitabilità e la prevedibilità della caduta, avvenuta nel contesto della casa di riposo, sia l'idoneità e la tempestività dei soccorsi prestati».