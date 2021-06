Vigevano, droga in casa: arrestato dalla polizia

Gli agenti del commissariato di Vigevano, impegnati in abiti civili in un servizio di contrasto allo spaccio, lo hanno notato ieri pomeriggio aggirarsi nella zona della “movida” che aveva raggiunto in sella alla sua moto Harley-Davidson. Dalle verifiche subito effettuate è emerso che R.H., 32 anni, albanese, residente in città, era destinatario di un ordine di carcerazione dovendo espiare una pena di un anno e quattro mesi per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

A suo carico gli uomini del vice-questore Rossana Bozzi hanno formalizzato anche l’arresto per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti: nella sua abitazione, sottoposta a perquisizione, sono stati ritrovati 1,52 grammi di marijuana, 40 dosi di cocaina nascoste in un berretto ed un’ulteriore quantità nascosta in cucina, per un peso complessivo di 37,25 grammi, oltre ad un bilancino di precisione.

Processato per direttissima l’albanese ha patteggiato una pena di un anno e un mese di reclusione. Attualmente è recluso nel carcere di Pavia